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Номер извещения
ГП939281
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку квадрата сталь ЭИ-961-Ш
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3327
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
E.Matushcina@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матюшкина Элла Рафаиловна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка квадрата сталь ЭИ-961-Ш
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 13:00 GMT +305.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка квадрата сталь ЭИ-961-Ш Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 13:0005.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939281Дата и время вскрытия заявок Поставка квадрата сталь ЭИ-961-Ш Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 18:0005.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939281Подведение итогов не позднее Поставка квадрата сталь ЭИ-961-Ш Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка квадрата сталь ЭИ-961-Ш
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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