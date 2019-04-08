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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов

    на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907710310Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907710310

    Уникальный номер закупки

    3_ГПТЭ/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос лучших условий

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35

    Контактный телефон

    +7 812 207-01-05 доб. 2341

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    chudaev.bp@gpte.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чудаев Борис Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 09:00 GMT +308.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907710310Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907710310Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907710310Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907710310Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов

    Начальная цена

    405 999,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35

    Классификатор ОКПД2

    84.25.19.190

    Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    84.25

    Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии"

    Кол-во: 1

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