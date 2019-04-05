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    Главная / Торги / Выполнение комплекса дорожно-строительных работ по устройству подъездного пути к «Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г. Тула»

    Выполнение комплекса дорожно-строительных работ по устройству подъездного пути к «Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г. Тула»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 16:3005.04.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939284Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса дорожно-строительных работ по устройству подъездного пути к «Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г. Тула»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939284

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса дорожно-строительных работ по устройству подъездного пути к «Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г. Тула»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 16:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дорожных знаков и разметка

    Договор

    Форма ТКП

    чертежи

    перечень документов

    Изменения в извещении

    Ведомость объемов работ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 916 821-29-52

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Artur.Nikolaev@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаев Артур Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса дорожно-строительных работ по устройству подъездного пути к «Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г. Тула»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 16:30 GMT +305.04.2019 16:3005.04.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939284Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса дорожно-строительных работ по устройству подъездного пути к «Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г. Тула»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 16:3005.04.2019 16:3005.04.2019 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939284Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса дорожно-строительных работ по устройству подъездного пути к «Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г. Тула»Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2019 17:0030.05.2019 17:0030.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939284Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса дорожно-строительных работ по устройству подъездного пути к «Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г. Тула»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 17:0030.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939284Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса дорожно-строительных работ по устройству подъездного пути к «Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г. Тула»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса дорожно-строительных работ по устройству подъездного пути к «Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г. Тула»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложенной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложенной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса дорожно-строительных работ по устройству подъездного пути к «Станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 в г. Тула»"

    Кол-во: 1

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