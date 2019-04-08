Запрос предложений на право заключения договора на комплекс работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939280 Уникальный номер закупки 19-30107/389 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на право заключения договора на комплекс работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО" Юридический адрес 121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4, Почтовый адрес 143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4 Контактный телефон +7 495 956-00-33 доб. 2148 Факс +7 495 739-53-06 Адрес электронной почты rkalimullin@sk.ru Ф.И.О. контактного лица Калимуллин Ринат Жавдатович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

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