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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора на комплекс работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2

    Запрос предложений на право заключения договора на комплекс работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939280Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939280

    Уникальный номер закупки

    19-30107/389

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора на комплекс работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект Договора

    приложение 10 к договору

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33 доб. 2148

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    rkalimullin@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калимуллин Ринат Жавдатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 15:00 GMT +308.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939280Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 15:0008.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939280Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939280Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939280Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2

    Начальная цена

    28 800 544,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 7 и ул. Нобеля 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2"

    Кол-во: 0

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