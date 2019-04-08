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Номер извещения
ГП939280
Уникальный номер закупки
19-30107/389
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на комплекс работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33 доб. 2148
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
rkalimullin@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калимуллин Ринат Жавдатович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 15:00 GMT +308.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939280Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 15:0008.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939280Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2Москва
Подведение итогов не позднее
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939280Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ и услуг по уборке и круглосуточному содержанию Объектов ОЦ Технопарк корп. 1,2
Начальная цена
28 800 544,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, 7 и ул. Нобеля 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФОНД "СКОЛКОВО"
Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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