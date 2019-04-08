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    Главная / Торги / Поставка химических реагентов

    Поставка химических реагентов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907709941Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реагентов610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907709941

    Уникальный номер закупки

    9

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических реагентов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 16:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Извещение

    Документация

    Документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Кировское машиностроительное предприятие
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Контактный телефон

    +7 8332 66-40-28

    Факс

    +7 8332 66-40-64

    Адрес электронной почты

    zakupki@kmp43.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Наталья Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Вещества химические органические основные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реагентов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.04.201918.04.2019 20:0018.04.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907709941Подведение итогов не позднее Поставка химических реагентов610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реагентов

    Начальная цена

    850 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») – 18 920 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»). Доставка продукции производится покупателю по адресу: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора»). Срок поставки продукции: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМП
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Классификатор ОКПД2

    20.14.34

    Кислоты поликарбоновые ароматические и кислоты карбоновые с дополнительными кислородсодержащими функциональными группами, их производные, кроме кислоты салициловой и ее солей

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 6500

    "Позиция 3"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 3510

    "Позиция 4"

    "Добыча соли"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 5"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 360

    "Позиция 6"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 7"

    "Производство извести и гипса"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Производство прочих основных органических химических веществ"

    Кол-во: 500

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