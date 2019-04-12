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    Главная / Торги / Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ

    Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939276Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение № 1 - ТЗ

    Приложение № 2 - перечень документов для проверки ДЭБ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-86-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 11:00 GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939276Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    12.04.2019 11:0012.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939276Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ Колпино

    Подведение итогов не позднее

    16.05.2019 11:0016.05.2019 11:0016.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939276Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.05.201916.05.2019 11:0016.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939276Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. 75, литера ДЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: оплата по факту выполнения работ, при наличии аванса – предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Условия и срок выполнения работ: выполнение работ после оформления плана организации работ, с поэтапной сдачей выполняемых работ. Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений: № 333, № 241, № 204, № 208. (№ 197, № 196, № 120, № 240, № 328, № 334 ПИБ) цеха № 13, инвентарный номер 160266, литера ДЗ "

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