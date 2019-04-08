Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по калибровке и поверке КИМ CimCORE Infinite зав.№ 5124-374

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907710651 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по калибровке и поверке КИМ CimCORE Infinite зав.№ 5124-374 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация о закупке

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-73-98 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты bey640@iskra.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Бушуева Елена Юрьевна Место рассмотрения предложений 614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28 Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru