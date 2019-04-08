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Номер извещения
31907710651
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по калибровке и поверке КИМ CimCORE Infinite зав.№ 5124-374
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-98
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
bey640@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуева Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по калибровке и поверке КИМ CimCORE Infinite зав.№ 5124-374
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 21:59 GMT +308.04.2019 21:5908.04.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907710651Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по калибровке и поверке КИМ CimCORE Infinite зав.№ 5124-374614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 21:5908.04.2019 21:5908.04.2019 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907710651Дата и время вскрытия заявок Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по калибровке и поверке КИМ CimCORE Infinite зав.№ 5124-374614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.05.201908.05.2019 21:5908.05.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907710651Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по калибровке и поверке КИМ CimCORE Infinite зав.№ 5124-374614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по калибровке и поверке КИМ CimCORE Infinite зав.№ 5124-374
Начальная цена
138 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
71.12.40.120
71.12.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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