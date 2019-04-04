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Номер извещения
ГП939274
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по механической обработке корпуса согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 493-56-66 доб. 1323
Факс
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Адрес электронной почты
t.yashina@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яшина Татьяна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работ по механической обработке корпуса согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939274Дата и время окончания срока приема заявок Работ по механической обработке корпуса согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939274Дата и время вскрытия заявок Работ по механической обработке корпуса согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.04.2019 18:0009.04.2019 18:0009.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939274Подведение итогов не позднее Работ по механической обработке корпуса согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работ по механической обработке корпуса согласно чертежной документации, для нужд ЗАО «НЗЛ».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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