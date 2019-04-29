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    Главная / Торги / Открытый аукцион, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи имущества: квартира и подвал, находящиеся по адресу : Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2. Продавец ООО «Газпром добыча Краснодар».

    Открытый аукцион, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи имущества: квартира и подвал, находящиеся по адресу : Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2. Продавец ООО «Газпром добыча Краснодар».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.04.2019 21:0029.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939282Дата и время окончания срока приема заявок Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939282

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи имущества: квартира и подвал, находящиеся по адресу : Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2. Продавец ООО «Газпром добыча Краснодар».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационное извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Юридический адрес

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Почтовый адрес

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Факс

    +7 495 781-59-29

    Адрес электронной почты

    info@gbes.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипов Игорь Гаянович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 21:00 GMT +329.04.2019 21:0029.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939282Дата и время окончания срока приема заявок Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.2019 21:0029.04.2019 21:0029.04.2019 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939282Дата окончания срока рассмотрения заявок Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30Москва

    Дата и время проведения

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939282Дата и время проведения Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939282Подведение итогов не позднее Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939282Подведение итогов не позднее Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30

    Начальная цена

    1 871 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    200 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    200 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    68.1

    Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Информационное извещение

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 21:00 GMT +329.04.2019 21:0029.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939282Дата и время окончания срока приема заявок Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.2019 21:0029.04.2019 21:0029.04.2019 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939282Дата окончания срока рассмотрения заявок Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2Москва

    Дата и время проведения

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939282Дата и время проведения Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939282Подведение итогов не позднее Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939282Подведение итогов не позднее Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2

    Начальная цена

    855 932,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    68

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2"

    Кол-во: 1

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