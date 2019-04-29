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Номер извещения
ГП939282
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи имущества: квартира и подвал, находящиеся по адресу : Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2. Продавец ООО «Газпром добыча Краснодар».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Почтовый адрес
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Факс
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info@gbes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипов Игорь Гаянович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 21:00 GMT +329.04.2019 21:0029.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939282Дата и время окончания срока приема заявок Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 21:0029.04.2019 21:0029.04.2019 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939282Дата окончания срока рассмотрения заявок Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939282Дата и время проведения Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939282Подведение итогов не позднее Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30
Начальная цена
1 871 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
200 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
68.1
Документация лота
Кол-во: 1
Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 21:00 GMT +329.04.2019 21:0029.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939282Дата и время окончания срока приема заявок Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 21:0029.04.2019 21:0029.04.2019 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939282Дата окончания срока рассмотрения заявок Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939282Дата и время проведения Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939282Подведение итогов не позднее Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2
Начальная цена
855 932,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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