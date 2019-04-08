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Номер извещения
31907710304
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка расходных запасных частей/ Supply of expendable parts
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 3532 37-68-47 доб. 1430
Факс
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Адрес электронной почты
ykasyanova@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касьянова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных запасных частей/ Supply of expendable parts
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных запасных частей/ Supply of expendable parts
Начальная цена
30 000,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ/ Under TT
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Для резидентов: 1.Для резидентов- DDP Российская Федерация, 460049, Оренбургская область, Оренбургский район, Аэропорт, склад «А-Техникс» / Russian Federation, 460049, Orenburg Region, Orenburg District, Airport, A-Technics warehouse. 2. Для нерезидентов – согласно условиям договора/ For non-residents: according to the contractРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
30.30.50.110
30.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 36
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