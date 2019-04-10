Право заключения договора на изготовление и поставку пружин различных типоразмеров.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Изготовление и поставка изделий осуществляется в соответствии с графиком, в соответствии с пунктом 3.1. проекта договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению №34-1/107-2019). Условия оплаты Товара: - авансовый платеж составляет 50% от суммы, указанной в п.2.3. проекта договора. Авансовый платеж Покупатель обязуется оплатить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Договора. На полученный аванс Поставщик обязуется выставить счет-фактуру не позднее 5 рабочих дней с даты оплаты аванса; - окончательный расчёт производится на основании согласованного Протокола фиксированной цены не позднее 20 (двадцати) банковских дней после проведения входного контроля Покупателем при условии поступления денежных средств от головного заказчика в соответствии с государственным контрактом на специальный расчетный счет Заказчика, но не позднее 365 календарных дней с даты поставки. Окончательный расчет определяется как разница между суммой, утвержденной в Протоколе фиксированной цены и суммой выплаченного аванса.