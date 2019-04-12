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Номер извещения
ГП939266
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на на ремонт портальной машины термической резки Satronik D 4500
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-86-11
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik D 4500
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 10:30 GMT +312.04.2019 10:3012.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939266Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik D 4500Колпино
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 10:3012.04.2019 10:3012.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939266Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik D 4500Колпино
Подведение итогов не позднее
30.09.2019 14:3030.09.2019 14:3030.09.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939266Подведение итогов не позднее Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik D 4500Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik D 4500
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос предложений на ремонт портальной машины термической резки Satronik D 4500
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. 75, литера ДЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
33.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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