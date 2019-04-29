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Номер извещения
ГП939267
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Комплексная трансформаторная подстанция площадью 1 кв. м с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Топал, ул. Новая, д. 23а.Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплексная трансформаторная подстанция площадью 1 кв. м с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Топал, ул. Новая, д. 23а.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939267Дата и время окончания срока приема заявок Комплексная трансформаторная подстанция площадью 1 кв. м с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Топал, ул. Новая, д. 23а. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939267Дата окончания срока рассмотрения заявок Комплексная трансформаторная подстанция площадью 1 кв. м с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Топал, ул. Новая, д. 23а. Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939267Дата и время проведения Комплексная трансформаторная подстанция площадью 1 кв. м с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Топал, ул. Новая, д. 23а. Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939267Подведение итогов не позднее Комплексная трансформаторная подстанция площадью 1 кв. м с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Топал, ул. Новая, д. 23а. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939267Подведение итогов не позднее Комплексная трансформаторная подстанция площадью 1 кв. м с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Топал, ул. Новая, д. 23а. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексная трансформаторная подстанция площадью 1 кв. м с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Топал, ул. Новая, д. 23а.
Начальная цена
209 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
21 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с информационным сообщением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с информационным сообщениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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