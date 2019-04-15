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Номер извещения
ГП939286
Уникальный номер закупки
ДХО-19-1Р
Наименование закупки
Реализация имущества Банка ГПБ (АО) - т/с
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 495 287-61-00 доб. 29471
Факс
{}
Адрес электронной почты
natalya.o.leonteva@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леонтьева Наталья О.
Место рассмотрения предложений
Москва
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Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939286Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939286Дата и время вскрытия заявок Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)
Начальная цена
1 952 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
29.10.24.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939286Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939286Дата и время вскрытия заявок Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)
Начальная цена
1 984 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
29.10.24.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939286Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939286Дата и время вскрытия заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)
Начальная цена
731 378,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
29.10.24.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939286Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939286Дата и время вскрытия заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)
Начальная цена
699 077,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
29.10.24.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939286Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939286Дата и время вскрытия заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)
Начальная цена
762 317,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
29.10.24.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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