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    Главная / Торги / Реализация имущества Банка ГПБ (АО) - т/с

    Реализация имущества Банка ГПБ (АО) - т/с

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939286Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939286

    Уникальный номер закупки

    ДХО-19-1Р

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация имущества Банка ГПБ (АО) - т/с

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о реализации

    Приложение №1

    Приложение №2

    Приложение №3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00 доб. 29471

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    natalya.o.leonteva@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леонтьева Наталья О.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939286Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939286Дата и время вскрытия заявок Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939286Подведение итогов не позднее Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)

    Начальная цена

    1 952 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобус Mercedes-Benz-223602"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939286Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939286Дата и время вскрытия заявок Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939286Подведение итогов не позднее Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа транспортного средства б/у (Mercedes-Benz-223602)

    Начальная цена

    1 984 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобус Mercedes-Benz-223602"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939286Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939286Дата и время вскрытия заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939286Подведение итогов не позднее Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)

    Начальная цена

    731 378,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Volvo S80"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939286Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939286Дата и время вскрытия заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939286Подведение итогов не позднее Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)

    Начальная цена

    699 077,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Volvo S80"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 15:00 GMT +315.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939286Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939286Дата и время вскрытия заявок Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939286Подведение итогов не позднее Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа транспортного средства б/у (Volvo S80)

    Начальная цена

    762 317,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Volvo S80"

    Кол-во: 1

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