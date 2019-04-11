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    Главная / Торги / Попозиционный запрос предложений по поставке ЗИПа к НКУ (Низковольтное комплектное устройство) экскаватора ЭКГ-10 для Индии.

    Попозиционный запрос предложений по поставке ЗИПа к НКУ (Низковольтное комплектное устройство) экскаватора ЭКГ-10 для Индии.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 09:0011.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939262Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционный запрос предложений по поставке ЗИПа к НКУ (Низковольтное комплектное устройство) экскаватора ЭКГ-10 для Индии.КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939262

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционный запрос предложений по поставке ЗИПа к НКУ (Низковольтное комплектное устройство) экскаватора ЭКГ-10 для Индии.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 15:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение 2

    Приложение 3

    Изменения в извещении

    Приложение 1

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3253

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Lashkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лашкарева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционный запрос предложений по поставке ЗИПа к НКУ (Низковольтное комплектное устройство) экскаватора ЭКГ-10 для Индии.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.06.201924.06.2019 10:0024.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939262Подведение итогов не позднее Попозиционный запрос предложений по поставке ЗИПа к НКУ (Низковольтное комплектное устройство) экскаватора ЭКГ-10 для Индии.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционный запрос предложений по поставке ЗИПа к НКУ (Низковольтное комплектное устройство) экскаватора ЭКГ-10 для Индии.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель концевой КУ-704Т1. Экспорт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Выключатель концевой КУ-701Т2. Экспорт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Выключатель пакетный ПВ2-16 Т3 IP30 ТУ16-642.051-86"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Термопреобразователь сопротивления ТСП9417-02 100П Т2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Термопреобразователь сопротивления ТС105-01-100М.С4.100-ГП Т3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический BC160NT305-63-D вспом.конт. PS-BC-0010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический BC160NT305-50-D вспом.конт. PS-BC-0010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический BC160NT305-40-D вспом.конт. PS-BC-0010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический Compact NSX 630N 3P3d с независимым расцепителем МХ 29387 и 3-мя вспом. контактами QF 29450"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Контактор LC1-DT20FD 110В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Контактор LC1E6510M5 220В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Контактор LC1E4010M5 220 В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Контактор LC1E3210M5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Контактор LC1E2510M5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Контактор МК3-20 Т3 220В 100А Uкат.-110В VDC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Контактор МК2-20 Т3 220В 63А Uкат.-110В VDC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Контактор МК1-20 ТЗ 220В 40А Uкат.-110В VDC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Контактор МК1-10 ТЗ 220В 40А Uкат.-110В VDC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Энкодер магнитный BMMH58S1N05C10/15B25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Разъем высоковольтный РВШ-10/400-ВЛРП-01-П Т1 (УХЛ1)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Плата П90.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Плата сброса П62.100.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Плата сброса П61.100.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Плата сброса П60.100.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Модуль тиристорный SKKT 100/16E"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Модуль тиристорный SKКT 273/16E"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Модуль тиристорный SKKT 162/16E"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Модуль диодный SKKD 81/12"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Модуль тиристорный SKET 400/16E"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Модуль тиристор-диод SKKН 106/12"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Модуль тиристорный SKKT 106/12E"

    Кол-во: 18

    "Позиция 32"

    "Резистор C5-35B-50 24 Ом +-10%"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Контроллер состояния оборудования КСО1.00.00.00-05, экспорт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Командоаппарат правый NS3G11VRL G4T B55.B55, 2резистора (NS3 G11 АК VRL-NS3-A-7-7)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Командоаппарат левый NS3G11VRL G4T B55, 1резистор (NS3 G11 АК VRL-NS3-A-7-9)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Переключатель кулачковый TEL К1Н-004ULH"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Переключатель TEL ХB4-BJ21"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Блок-контакт ZBE-101 (1з)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Блок разгона группы БРГ2.01.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Блок возбуждения синхронного двигателя БВС1.02.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Устройство формирования сигналов управления приводами БФС7.03.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Блок управления преобразователем возбуждения двигателя БВД1.02.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Блок управления преобразователем цепей управления БЦУ1.01.00.00, экспорт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Блок управления преобразователем возбуждения генератора (БВГ1.01.00.00-01)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Блок управления преобразователем открывания днища ковша БДК1.02.00.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Блок управления преобразователем возбуждения двигателей (БВД1.01.00.00)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Узел сборочный AS S870 к контактору СТ1115/08"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Выключатель мгновенного действия S826 a L к контактору СТ1115/08"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Мостик контактный CBV СТ1015/08"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Клемма фиксированная с контактом МС СТ1015/08"

    Кол-во: 16

    "Позиция 51"

    "Контактор Schaltbau СТ1115/08 V110ET-00"

    Кол-во: 8

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