Лот 1

Овцекомплекс с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030102:30 в составе: - Кормоцех площадью 213,4 кв. м; - Здание котельной в о/к площадью104,1 кв. м; - Здание овчинно-мехового цеха площадью 324,7кв. м; - Овчарни площадью 1899,1 кв. м, 1914,6 кв. м, 1914,6 кв. м, 1894,7 кв. м, 1985,5 кв. м, 1898,8 кв. м, 1903,4 кв. м, 1906,6 кв. м, 1914,6 кв. м, 1920 кв. м; - Здание холодильного оборудования, площадью 130,8 кв.м; - Помещение под теплогенератор, площадью 83,2 кв.м; - Здание амбулатории, площадью 261,5 кв.м; - Санпропускник, площадью 367,8 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек.