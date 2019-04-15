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Номер извещения
31907709683
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка баллонов высокого давления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-21
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
e.dergacheva@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Калашникова Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка баллонов высокого давления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907709683Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка баллонов высокого давления г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907709683Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка баллонов высокого давления г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Подведение итогов не позднее
29.04.2019 11:0029.04.2019 11:0029.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907709683Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка баллонов высокого давления г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка баллонов высокого давления
Начальная цена
3 215 639 301,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 078 196,51 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с раздело 9 документации о закупке (Техническое задание)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с раздело 9 документации о закупке (Техническое задание)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
25.29.12.120
25.29
Документация лота
Кол-во: 1780
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