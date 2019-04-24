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Номер извещения
31907709444
Уникальный номер закупки
ОАЭФ-02/2019
Наименование закупки
Поставка оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,
Почтовый адрес
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.
Контактный телефон
+7 495 995-10-54 доб. 2140
Факс
+7 495 787-60-58
Адрес электронной почты
bogdanov@apkpro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданов Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907709444Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907709444Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»Москва
Дата и время проведения
29.04.2019 10:0029.04.2019 10:0029.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907709444Дата и время проведения Поставка оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 10:1506.05.2019 10:1506.05.2019 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907709444Подведение итогов не позднее Поставка оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»
Начальная цена
26 996 218,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 349 810,93 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 (штука)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки Товара: г. Москва, ул. Часовая 21б.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
Все закупки и тендеры ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
Адрес местонахождения
125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.
26.20
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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