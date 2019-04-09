"Позиция 1" "Технологическая стальная бесшовная нефтегазопроводная труба повышенной эксплуатационной надежности 426х12 ст.13ХФА К52 (для ННБ) Рисп. не менее 11,1 Мпа. С наружным 3-х слойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена по типу ТУ 14-3Р-49-2003 (либо аналог по согласованию с заказчиком)."

Кол-во: 61