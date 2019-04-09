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Номер извещения
ГП939294
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка технологической трубы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
Pavel.Lepilin@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лепилин Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЕХ. ТРУБА 426Х11 СТ.13ХФА К52
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939294Дата и время окончания срока приема заявок ТЕХ. ТРУБА 426Х11 СТ.13ХФА К52Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 15:0009.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939294Дата и время вскрытия заявок ТЕХ. ТРУБА 426Х11 СТ.13ХФА К52Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 15:0007.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939294Подведение итогов не позднее ТЕХ. ТРУБА 426Х11 СТ.13ХФА К52Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕХ. ТРУБА 426Х11 СТ.13ХФА К52
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3917,784 в срок до 01.07.2019 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, ст.ФарафонтьевскаяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
27.22.10.113
Документация лота
Кол-во: 3917
ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939294Дата и время окончания срока приема заявок ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 15:0009.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939294Дата и время вскрытия заявок ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 15:0007.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939294Подведение итогов не позднее ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2916,29 тонн до 01.07.2020 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, ст.СывдармаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
27.22.10.113
Документация лота
Кол-во: 61
Кол-во: 2855
ТРУБА ТЕХ. ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ 720х10 ст.13ХФА, К52
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939294Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБА ТЕХ. ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ 720х10 ст.13ХФА, К52Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 15:0009.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939294Дата и время вскрытия заявок ТРУБА ТЕХ. ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ 720х10 ст.13ХФА, К52Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 15:0007.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939294Подведение итогов не позднее ТРУБА ТЕХ. ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ 720х10 ст.13ХФА, К52Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТРУБА ТЕХ. ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ 720х10 ст.13ХФА, К52
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
87,5 тонн до 01.07.2020 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, ст.СывдармаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
24.20.13.130
Документация лота
Кол-во: 87
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