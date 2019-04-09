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    Главная / Торги / Поставка технологической трубы

    Поставка технологической трубы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939294Дата и время окончания срока приема заявок ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939294

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технологической трубы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОЛ/РТТ

    ФОРМАТ КП

    ФОРМАТ КП

    ОЛ/РТТ

    ФОРМАТ КП

    ИНСТРУКЦИЯ

    ФОРМАТ КП

    ОЛ/РТТ

    ОЛ/РТТ

    ДОГОВОР

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    Pavel.Lepilin@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепилин Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТЕХ. ТРУБА 426Х11 СТ.13ХФА К52

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939294Дата и время окончания срока приема заявок ТЕХ. ТРУБА 426Х11 СТ.13ХФА К52Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 15:0009.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939294Дата и время вскрытия заявок ТЕХ. ТРУБА 426Х11 СТ.13ХФА К52Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 15:0007.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939294Подведение итогов не позднее ТЕХ. ТРУБА 426Х11 СТ.13ХФА К52Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939294Подведение итогов не позднее ТЕХ. ТРУБА 426Х11 СТ.13ХФА К52Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЕХ. ТРУБА 426Х11 СТ.13ХФА К52

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3917,784 в срок до 01.07.2019 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, ст.ФарафонтьевскаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения и подписания Заказчиком необходимых докуметов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.22.10.113

    Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов, нефтепродуктопроводов наружным диаметром более 406,4 мм из черных металлов (кроме литейного чугуна)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОГОВОР

    29.03.2019

    ФОРМАТ КП

    29.03.2019

    ОЛ/РТТ

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технологическая стальная бесшовная труба повышенной коррозионной стойкости 426х11 ст.13ХФА К52 Рисп. не менее 11,1 Мпа. С наружным 3-х слойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена нормального исполнения типа ЗН-З (толщина покрытия не менее 2,2 мм)."

    Кол-во: 3917

    Лот 2

    ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939294Дата и время окончания срока приема заявок ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 15:0009.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939294Дата и время вскрытия заявок ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 15:0007.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939294Подведение итогов не позднее ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939294Подведение итогов не позднее ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЕХ. ТРУБА 426Х11, 426Х12 СТ.13ХФА К52

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2916,29 тонн до 01.07.2020 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, ст.СывдармаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения и подписания Заказчиком необходимых докуметов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.22.10.113

    Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов, нефтепродуктопроводов наружным диаметром более 406,4 мм из черных металлов (кроме литейного чугуна)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОГОВОР

    29.03.2019

    ФОРМАТ КП

    29.03.2019

    ОЛ/РТТ

    29.03.2019

    ОЛ/РТТ

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технологическая стальная бесшовная нефтегазопроводная труба повышенной эксплуатационной надежности 426х12 ст.13ХФА К52 (для ННБ) Рисп. не менее 11,1 Мпа. С наружным 3-х слойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена по типу ТУ 14-3Р-49-2003 (либо аналог по согласованию с заказчиком)."

    Кол-во: 61

    "Позиция 2"

    "Технологическая стальная бесшовная труба повышенной коррозионной стойкости 426х11 ст.13ХФА К52 Рисп. не менее 11,1 Мпа. С наружным 3-х слойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена нормального исполнения типа ЗН-З (толщина покрытия не менее 2,2 мм)."

    Кол-во: 2855

    Лот 3

    ТРУБА ТЕХ. ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ 720х10 ст.13ХФА, К52

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939294Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБА ТЕХ. ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ 720х10 ст.13ХФА, К52Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 15:0009.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939294Дата и время вскрытия заявок ТРУБА ТЕХ. ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ 720х10 ст.13ХФА, К52Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 15:0007.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939294Подведение итогов не позднее ТРУБА ТЕХ. ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ 720х10 ст.13ХФА, К52Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939294Подведение итогов не позднее ТРУБА ТЕХ. ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ 720х10 ст.13ХФА, К52Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТРУБА ТЕХ. ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ 720х10 ст.13ХФА, К52

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    87,5 тонн до 01.07.2020 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, ст.СывдармаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения и подписания Заказчиком необходимых докуметов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ОЛ/РТТ

    29.03.2019

    ДОГОВОР

    29.03.2019

    ФОРМАТ КП

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технологическая стальная электросварная прямошовная труба 720х10 ст.13ХФА, К52 с наружным трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-044­05757848-2008 специального исполнения типа С (с тол­щиной покрытия 3,5 мм)."

    Кол-во: 87

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