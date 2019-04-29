Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Материальный склад площадью 111,9 кв.м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Материальный склад площадью 111,9 кв.м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939254Дата и время окончания срока приема заявок Материальный склад площадью 111,9 кв.м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939254

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Материальный склад площадью 111,9 кв.м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичное предложение в электронной форме по продаже имущества

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материальный склад площадью 111,9 кв.м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 15:00 GMT +329.04.2019 15:0029.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939254Дата и время окончания срока приема заявок Материальный склад площадью 111,9 кв.м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939254Дата окончания срока рассмотрения заявок Материальный склад площадью 111,9 кв.м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а Москва

    Дата и время проведения

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939254Дата и время проведения Материальный склад площадью 111,9 кв.м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939254Подведение итогов не позднее Материальный склад площадью 111,9 кв.м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939254Подведение итогов не позднее Материальный склад площадью 111,9 кв.м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материальный склад площадью 111,9 кв.м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а

    Начальная цена

    163 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    17 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
    Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ

    Адрес местонахождения

    416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12

    Классификатор ОКПД2

    68

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237209
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания склада промтоваров № 1, здания кондитерского цеха, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 9, стр. 7,8, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания склада...
    593693
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    6 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:23
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237208
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания магазина №8 «Умка» и движимого имущества, расположенных по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания магазина №8...
    593690
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    5 186 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:22
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237207
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи торгового центра, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, д.1А, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи торгового центра,...
    593689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    29 735 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:21
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237206
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания цеха фасовки (административное здание), расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строен 14, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания цеха фасовки...
    593688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    9 027 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:19
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237203
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Нефтебазы кирпичной, расположенной по адресу: Астраханская область, р-н Красноярский, в 50 м по направлению на северо-восток от с.Черемуха и 3500м по направлению на юго-восток от с.Красный Яр, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Нефтебазы кирпичной,...
    593684
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    32 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:15
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237202
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Дома камышитового, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Дома камышитового,...
    593683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    14 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:14
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237199
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Стригального пункта, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Жан Аул, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Стригального пункта,...
    593679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    105 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:12
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
    Публичное предложение № ГП237198
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Сарая, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, в 1090 м, на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270 м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Сарая, расположенного...
    593678
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    3 840
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 18:11
    Дата аукциона:
    28.02.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить