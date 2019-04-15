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Номер извещения
31907709453
Уникальный номер закупки
ОАЭФ-01/2019
Наименование закупки
Поставка серверного оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,
Почтовый адрес
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.
Контактный телефон
+7 495 995-10-54 доб. 2140
Факс
+7 495 787-60-58
Адрес электронной почты
bogdanov@apkpro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданов Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка серверного оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 16:00 GMT +315.04.2019 16:0015.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907709453Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.04.2019 17:0017.04.2019 17:0017.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907709453Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка серверного оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»Москва
Дата и время проведения
19.04.2019 10:0019.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907709453Дата и время проведения Поставка серверного оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»Москва
Подведение итогов не позднее
22.04.2019 17:0022.04.2019 17:0022.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907709453Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка серверного оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа»
Начальная цена
23 958 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 197 900,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
13 (штука)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Часовая 21б.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
Все закупки и тендеры ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
Адрес местонахождения
125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.
26.20
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13
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