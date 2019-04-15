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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907709531
Уникальный номер закупки
38/2019-РЭФ
Наименование закупки
Поставка табачной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка табачной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка табачной продукции
Начальная цена
17 320 347,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
230 040 пачек.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Мурманск, г. Мирный, Архангельская область, Калининградская область, Псковская область, Вологодская область.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
46.35.10.000
46.35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32862
Кол-во: 32862
Кол-во: 32862
Кол-во: 32862
Кол-во: 32862
Кол-во: 32862
Кол-во: 32868
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