www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП939255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка тефлоновых нагревателей для вертикальной установки иммерсионного золочения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
hloop08@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тефлоновых нагревателей для вертикальной установки иммерсионного золочения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 17:00 GMT +310.04.2019 17:0010.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939255Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тефлоновых нагревателей для вертикальной установки иммерсионного золоченияМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 09:0011.04.2019 09:0011.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939255Дата и время вскрытия заявок Поставка тефлоновых нагревателей для вертикальной установки иммерсионного золоченияМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тефлоновых нагревателей для вертикальной установки иммерсионного золочения
Начальная цена
491 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
28.49.12.130
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.