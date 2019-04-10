Поставка тефлоновых нагревателей для вертикальной установки иммерсионного золочения

"Позиция 1" "Цена, предлагаемая поставщиком, должна включать в себя все расходы, связанные с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, доставку товара заказчику, другие обязательные платежи, стоимость тары, упаковки, маркировки, технической и эксплуатационной документации и все прочие расходы."

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