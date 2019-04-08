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Номер извещения
31907709298
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка № 703/78/2019 на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для технического перевооружения котельной и тепловых сетей, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 13, лит. А для подключения объектов капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Портовая улица, Д. 19, лит. А, (Гостиничный комплекс); Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Пристанская улица, д. 25, лит. А (Яхт-клуб), проведение экспертизы промышленной безопасности проектной и рабочей документации, проведение государственной историко-культурной экспертизы с получением положительных заключений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5219
Факс
--
Адрес электронной почты
MatancevaEA@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матанцева Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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"Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации для технического перевооружения котельной и тепловых сетей, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 13, лит. А для подключения объектов капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Портовая улица, Д. 19, лит. А, (Гостиничный комплекс); Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Пристанская улица, д. 25, лит. А (Яхт-клуб), проведение экспертизы промышленной безопасности проектной и рабочей документации, проведение государственной историко-культурной экспертизы с получением положительных заключений 703/78/2019"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.04.201916.04.2019 17:0016.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907709298Подведение итогов не позднее "Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации для технического перевооружения котельной и тепловых сетей, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 13, лит. А для подключения объектов капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Портовая улица, Д. 19, лит. А, (Гостиничный комплекс); Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Пристанская улица, д. 25, лит. А (Яхт-клуб), проведение экспертизы промышленной безопасности проектной и рабочей документации, проведение государственной историко-культурной экспертизы с получением положительных заключений 703/78/2019"Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации для технического перевооружения котельной и тепловых сетей, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 13, лит. А для подключения объектов капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Портовая улица, Д. 19, лит. А, (Гостиничный комплекс); Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Пристанская улица, д. 25, лит. А (Яхт-клуб), проведение экспертизы промышленной безопасности проектной и рабочей документации, проведение государственной историко-культурной экспертизы с получением положительных заключений 703/78/2019"
Начальная цена
9 364 987,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) 1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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