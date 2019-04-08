Закупка № 703/78/2019 на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для технического перевооружения котельной и тепловых сетей, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 13, лит. А для подключения объектов капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Портовая улица, Д. 19, лит. А, (Гостиничный комплекс); Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Пристанская улица, д. 25, лит. А (Яхт-клуб), проведение экспертизы промышленной безопасности проектной и рабочей документации, проведение государственной историко-культурной экспертизы с получением положительных заключений

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907709298 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка № 703/78/2019 на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для технического перевооружения котельной и тепловых сетей, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 13, лит. А для подключения объектов капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Портовая улица, Д. 19, лит. А, (Гостиничный комплекс); Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Пристанская улица, д. 25, лит. А (Яхт-клуб), проведение экспертизы промышленной безопасности проектной и рабочей документации, проведение государственной историко-культурной экспертизы с получением положительных заключений Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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