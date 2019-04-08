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Номер извещения
ГП904018
Уникальный номер закупки
1165/СТГ-ТПС
Наименование закупки
запасные части на Лесозаготовительную технику марки Харвестер Logset 8H
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18 доб. 1921
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
s.babenko@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабенко Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части на Лесозаготовительную технику марки Харвестер Logset 8H
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части на Лесозаготовительную технику марки Харвестер Logset 8H
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
29.32
29.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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