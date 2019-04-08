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    Главная / Торги / запасные части на Лесозаготовительную технику марки Харвестер Logset 8H

    запасные части на Лесозаготовительную технику марки Харвестер Logset 8H

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904018Дата и время окончания срока приема заявок запасные части на Лесозаготовительную технику марки Харвестер Logset 8HМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904018

    Уникальный номер закупки

    1165/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запасные части на Лесозаготовительную технику марки Харвестер Logset 8H

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Договор поставки

    Извещение

    Форма КП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1921

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    s.babenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабенко Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части на Лесозаготовительную технику марки Харвестер Logset 8H

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 18:0010.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904018Подведение итогов не позднее запасные части на Лесозаготовительную технику марки Харвестер Logset 8HМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части на Лесозаготовительную технику марки Харвестер Logset 8H

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32.3

    Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штифт ‐ Ø 35 ‐ 448"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Штифт ‐ Ø 35 ‐ 332"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Штифт ‐ Ø 35 ‐ 108"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Штифт ‐ Ø 30 ‐ 86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Штифт ‐ Ø 30 ‐ 54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Штифт ‐ Ø 30 ‐ 235"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Штифт ‐ Ø 30 ‐ 187"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Штифт ‐ Ø 30 ‐ 150 (157)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Штифт ‐ Ø 30 ‐ 115 (122)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Штифт - Ø 30 - 100 (107)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 11"

    "Штифт ‐ Ø 20 ‐ 75 (82)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Штифт ‐ Ø 20 ‐ 48 (55)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Штепсель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Шайба 1,0 mm"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Шайба 0,5 mm"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Шайба ‐ DIN 125 M16 ‐ Zn"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Цепь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Цепь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Цепная передача"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Фланец ‐ DIN 6921 M10 x 20 ‐ 8.8 Zc"

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "Фитинг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Фильтр с экраном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Уплотнительная шайба ‐ R 3/8""

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Уплотнительная шайба ‐ R 3/4""

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Уплотнительная шайба ‐ R 1/2""

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Уплотнительная шайба ‐ R 1""

    Кол-во: 11

    "Позиция 27"

    "Удлинитель ‐ R3/4" ‐ 111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Удлинитель ‐ R1" ‐ 70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Угловой соединитель 45 °"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Угловой разъем 90°"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Угловой ниппель 90 °"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Трубка ‐ Ø 53 / 35 ‐ 4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Трубка ‐ Ø 25 / 21 ‐ 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Трубка ‐ Ø 25 / 21 ‐ 16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Стопорное кольцо ‐ DIN 472 55 x 2,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Стопорное кольцо ‐ DIN 471 16 x 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Стопорное кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Стопорная шайба - Nord ‐ Lock M16"

    Кол-во: 18

    "Позиция 39"

    "Стопорная резинка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Смазочный ниппель ‐ Ry 1/8" x 90°"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Смазочный ниппель ‐ M6 x 1,0 x 0°"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Синхронизатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Рулон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Распределительная коробка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Распорка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Разъем МСС модулей ‐ 7‐pos."

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Разъем МСС модулей ‐ 6‐pos."

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Разъем МСС модулей ‐ 18‐pos."

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Разъем МСС модулей ‐ 16‐pos."

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Разделительная часть"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Пружина растяжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Пружина растяжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Пружина - DIN 1481 12 x 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Поршень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Покрытие"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Подшипник ‐ Ø 27 ‐ 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Подшипник"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Пильный брус 82 см Jet Fit"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Пильная цепь"

    Кол-во: 15

    "Позиция 64"

    "Ограничитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Направляющий штифт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Направляющий угловой ниппель 90°"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Контргайка ‐ DIN 985 M30 x 2 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Контргайка ‐ DIN 985 M24 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Контргайка ‐ DIN 985 M20 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Контргайка ‐ DIN 985 M16 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Комплект электропроводки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Комплект электропроводки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Клапанный блок - Lokomec"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Клапан для колеса измерения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Измерительный рычаг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Звено подшипника"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Единица измерения длины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Держатель №7 Jet Fit"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Двойной ниппель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Двойной ниппель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Двойной ниппель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Двойной ниппель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Двойной ниппель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Двойной ниппель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Двойной ниппель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Датчик для измерения длины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Гидроцилиндр 8L/X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Гидроцилиндр 8L/X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Гидравлический мотор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Гидравлический мотор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Гидравлический мотор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Гайка шестигранная ‐ DIN 6330 M16 x 2 ‐ 10.9 Zn"

    Кол-во: 6

    "Позиция 97"

    "Гайка вала"

    Кол-во: 8

    "Позиция 98"

    "Гайка вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Гайка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Гайка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Всасывающая трубка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Винт с шестигранной головкой ‐ DIN 933 M8 x 20 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Винт с шестигранной головкой ‐ DIN 931 M16 x 90 ‐ 10.9 Zn"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Винт с цилиндрической головкой ‐ DIN 912 M8 x 30 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Винт с цилиндрической головкой ‐ DIN 912 M6 x 50 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Винт с цилиндрической головкой ‐ DIN 912 M6 x 35 ‐ 12.9 Zn"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Винт с цилиндрической головкой ‐ DIN 912 M6 x 10 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Винт с цилиндрической головкой ‐ DIN 912 M5 x 25 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Винт с цилиндрической головкой ‐ DIN 912 M16 x 50 ‐ 12.9 Mp"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Винт с цилиндрической головкой ‐ DIN 912 M16 x 45 ‐ 10.9 Zn"

    Кол-во: 16

    "Позиция 111"

    "Винт с цилиндрической головкой ‐ DIN 912 M10 x 35 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Винт с цилиндрической головкой ‐ DIN 912 M10 x 25 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Винт с цилиндрической головкой ‐ DIN 912 M10 x 20 ‐ 8.8 Zn"

    Кол-во: 3

    "Позиция 114"

    "Винт с цилиндрической головкой ‐ DIN 912 M10 x 20 ‐ 12.9 Mp"

    Кол-во: 8

    "Позиция 115"

    "Винт с отверстием для смазочного ниппеля M6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Блок сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Блок измерения диаметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Аккумулятор давления 0,3 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "HV шайба ‐ DIN 6916 M16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 120"

    "House"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Штифт ‐ Ø 45 ‐ 549 (557)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Штифт - Ø 40/35 - 157 (163)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Плата"

    Кол-во: 1

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    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
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    Гарантия на исполнение контракта
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