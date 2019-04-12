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Номер извещения
ГП939252
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Оказание медицинских услуг в период эксплуатации объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тон СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» в 2019 -2021 годах»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60
Факс
--
Адрес электронной почты
Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вавричина Виктория Витальевна
Место рассмотрения предложений
Выборгский район
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«Оказание медицинских услуг в период эксплуатации объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тон СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» в 2019 -2021 годах»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 16:00 GMT +312.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939252Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание медицинских услуг в период эксплуатации объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тон СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» в 2019 -2021 годах»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 16:0012.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939252Дата и время вскрытия заявок «Оказание медицинских услуг в период эксплуатации объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тон СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» в 2019 -2021 годах»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 16:0030.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939252Подведение итогов не позднее «Оказание медицинских услуг в период эксплуатации объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тон СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» в 2019 -2021 годах»Выборгский район
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939252Подведение итогов не позднее «Оказание медицинских услуг в период эксплуатации объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тон СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» в 2019 -2021 годах»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Оказание медицинских услуг в период эксплуатации объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тон СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» в 2019 -2021 годах»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
85.14.18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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