«Оказание медицинских услуг в период эксплуатации объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тон СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» в 2019 -2021 годах»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939252 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки «Оказание медицинских услуг в период эксплуатации объекта «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тон СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» в 2019 -2021 годах» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК Юридический адрес 188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96 Почтовый адрес 197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б Контактный телефон +7 812 605-08-60 Факс -- Адрес электронной почты Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru Ф.И.О. контактного лица Вавричина Виктория Витальевна Место рассмотрения предложений Выборгский район Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

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