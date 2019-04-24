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Номер извещения
31907709188
Уникальный номер закупки
140/28.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП
Наименование закупки
140/28.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Выполнение работ по текущему ремонту, градуировке, предповерочной подготовке и организации поверки приборов серии Марк
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01zeu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Запасная Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по текущему ремонту приборов измерения параметров водных сред серии "МАРК" производства ООО "ВЗОР" в 2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 15:30 GMT +324.04.2019 15:3024.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907709188Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту приборов измерения параметров водных сред серии "МАРК" производства ООО "ВЗОР" в 2019г. Салават
Дата и время вскрытия заявок
25.04.2019 07:0025.04.2019 07:0025.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907709188Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту приборов измерения параметров водных сред серии "МАРК" производства ООО "ВЗОР" в 2019г. Салават
Подведение итогов не позднее
27.05.2019 12:0027.05.2019 12:0027.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907709188Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту приборов измерения параметров водных сред серии "МАРК" производства ООО "ВЗОР" в 2019г. Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту приборов измерения параметров водных сред серии "МАРК" производства ООО "ВЗОР" в 2019г.
Начальная цена
309 979,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
33.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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