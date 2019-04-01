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Номер извещения
ГП939248
Уникальный номер закупки
731-2
Наименование закупки
Поставка утеплитель Паробарьер, Техноруф, Рейка согласно спецификации, с доставкой до объекта Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты пост оплата поставка 12.04.19
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка утеплитель Паробарьер, Техноруф, Рейка согласно спецификации, с доставкой до объекта Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты пост оплата поставка 12.04.19
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 16:00 GMT +301.04.2019 16:0001.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939248Дата и время окончания срока приема заявок Поставка утеплитель Паробарьер, Техноруф, Рейка согласно спецификации, с доставкой до объекта Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты пост оплата поставка 12.04.19 Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 16:0001.04.2019 16:0001.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939248Дата и время вскрытия заявок Поставка утеплитель Паробарьер, Техноруф, Рейка согласно спецификации, с доставкой до объекта Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты пост оплата поставка 12.04.19 Домодедово
Подведение итогов не позднее
03.04.2019 15:3003.04.2019 15:3003.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939248Подведение итогов не позднее Поставка утеплитель Паробарьер, Техноруф, Рейка согласно спецификации, с доставкой до объекта Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты пост оплата поставка 12.04.19 Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 15:3003.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939248Подведение итогов не позднее Поставка утеплитель Паробарьер, Техноруф, Рейка согласно спецификации, с доставкой до объекта Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты пост оплата поставка 12.04.19 Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка утеплитель Паробарьер, Техноруф, Рейка согласно спецификации, с доставкой до объекта Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты пост оплата поставка 12.04.19
Начальная цена
4 822 667,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
с доставкой до объекта Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты пост оплата поставка 12.04.19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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