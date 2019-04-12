www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП939247
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных работ по реконструкции вытяжной вентиляции цеха № 38 Плавильный корпус ООО «ОМЗ-ЛП».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.03.2019 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2173
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Olga.Smirnova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных работ по реконструкции вытяжной вентиляции цеха № 38 Плавильный корпус ООО «ОМЗ-ЛП».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 10:00 GMT +312.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939247Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по реконструкции вытяжной вентиляции цеха № 38 Плавильный корпус ООО «ОМЗ-ЛП». Колпино
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 10:0012.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939247Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных работ по реконструкции вытяжной вентиляции цеха № 38 Плавильный корпус ООО «ОМЗ-ЛП». Колпино
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 09:3029.05.2020 09:3029.05.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939247Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по реконструкции вытяжной вентиляции цеха № 38 Плавильный корпус ООО «ОМЗ-ЛП». Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных работ по реконструкции вытяжной вентиляции цеха № 38 Плавильный корпус ООО «ОМЗ-ЛП».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
74.20.33.210
Документация лота
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.