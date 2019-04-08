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Номер извещения
31907709210
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления (коммунальные, промышленные и строительные) 4 – 5 класса опасности и размещение или утилизации на лицензированных объектах (Полигон).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Исполнитель берет на себя ответственность за выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления (коммунальные, промышленные и строительные) 4 – 5 класса опасности (далее по тексту отходы), и размещение или утилизации на лицензированных объектах (далее - Полигон). Место выполнения работ: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120 , лит. ЕЧ. Отходы, намечаемые к обращению, указываются в перечне отходов, намечаемых к обращению (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора, в котором указываются наименование отходов и код согласно Федерального классификационного каталога отходов (далее-ФККО).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.201922.04.2019 20:0022.04.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907709210Подведение итогов не позднее Исполнитель берет на себя ответственность за выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления (коммунальные, промышленные и строительные) 4 – 5 класса опасности (далее по тексту отходы), и размещение или утилизации на лицензированных объектах (далее - Полигон). Место выполнения работ: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120 , лит. ЕЧ. Отходы, намечаемые к обращению, указываются в перечне отходов, намечаемых к обращению (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора, в котором указываются наименование отходов и код согласно Федерального классификационного каталога отходов (далее-ФККО). Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель берет на себя ответственность за выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления (коммунальные, промышленные и строительные) 4 – 5 класса опасности (далее по тексту отходы), и размещение или утилизации на лицензированных объектах (далее - Полигон). Место выполнения работ: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120 , лит. ЕЧ. Отходы, намечаемые к обращению, указываются в перечне отходов, намечаемых к обращению (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора, в котором указываются наименование отходов и код согласно Федерального классификационного каталога отходов (далее-ФККО).
Начальная цена
1 027 789,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполняются в соответствии с условиями договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120 , лит. ЕЧ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
38.21.22
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1025.48
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