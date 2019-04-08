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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления (коммунальные, промышленные и строительные) 4 – 5 класса опасности и размещение или утилизации на лицензированных объектах (Полигон).

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления (коммунальные, промышленные и строительные) 4 – 5 класса опасности и размещение или утилизации на лицензированных объектах (Полигон).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907709210Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель берет на себя ответственность за выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления (коммунальные, промышленные и строительные) 4 – 5 класса опасности (далее по тексту отходы), и размещение или утилизации на лицензированных объектах (далее - Полигон). Место выполнения работ: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120 , лит. ЕЧ. Отходы, намечаемые к обращению, указываются в перечне отходов, намечаемых к обращению (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора, в котором указываются наименование отходов и код согласно Федерального классификационного каталога отходов (далее-ФККО). Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907709210

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления (коммунальные, промышленные и строительные) 4 – 5 класса опасности и размещение или утилизации на лицензированных объектах (Полигон).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение №175

    Заявка на участие_Приложение А к Изв 175-ХО

    Ценовое предложение_Приложение А.1 к Изв 175-ХО

    Типовая документация ЗК МСП

    Проект договора с приложениями

    Приложение №4 к проекту Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Исполнитель берет на себя ответственность за выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления (коммунальные, промышленные и строительные) 4 – 5 класса опасности (далее по тексту отходы), и размещение или утилизации на лицензированных объектах (далее - Полигон). Место выполнения работ: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120 , лит. ЕЧ. Отходы, намечаемые к обращению, указываются в перечне отходов, намечаемых к обращению (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора, в котором указываются наименование отходов и код согласно Федерального классификационного каталога отходов (далее-ФККО).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 20:0022.04.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907709210Подведение итогов не позднее Исполнитель берет на себя ответственность за выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления (коммунальные, промышленные и строительные) 4 – 5 класса опасности (далее по тексту отходы), и размещение или утилизации на лицензированных объектах (далее - Полигон). Место выполнения работ: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120 , лит. ЕЧ. Отходы, намечаемые к обращению, указываются в перечне отходов, намечаемых к обращению (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора, в котором указываются наименование отходов и код согласно Федерального классификационного каталога отходов (далее-ФККО). Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исполнитель берет на себя ответственность за выполнение работ по сбору и транспортировке отходов производства и потребления (коммунальные, промышленные и строительные) 4 – 5 класса опасности (далее по тексту отходы), и размещение или утилизации на лицензированных объектах (далее - Полигон). Место выполнения работ: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120 , лит. ЕЧ. Отходы, намечаемые к обращению, указываются в перечне отходов, намечаемых к обращению (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора, в котором указываются наименование отходов и код согласно Федерального классификационного каталога отходов (далее-ФККО).

    Начальная цена

    1 027 789,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются в соответствии с условиями договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120 , лит. ЕЧ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Исполнитель выполняет в течение срока действия Договора вывоз отходов на основании заявок Заказчика с указанием адреса Объекта, телефона и фамилии лица, ответственного за организацию вывоза отходов, а также объема накопившихся отходов. Порядок и сроки вывоза отходов определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику необходимые расчетные документы: счет, счет-фактуру, акт приемки выполненных работ. Ежемесячно до 5 числа после окончания расчетного месяца Исполнитель обязан предъявить Заказчику оригиналы документов (счет, счет фактуру и акт выполненных работ). Оплата оказания услуг Заказчиком осуществляется по факту выполненных работ в течении 30 календарных дней со дня получения расчетных документов. Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем безналичного перечисления Заказчиком соответствующей денежной суммы на расчетный счет Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    38.21.22

    Услуги по прочему захоронению мусора

    Классификатор ОКВЭД2

    38.21

    Обработка и утилизация неопасных отходов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка и утилизация неопасных отходов"

    Кол-во: 1025.48

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