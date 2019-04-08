Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Исполнитель выполняет в течение срока действия Договора вывоз отходов на основании заявок Заказчика с указанием адреса Объекта, телефона и фамилии лица, ответственного за организацию вывоза отходов, а также объема накопившихся отходов. Порядок и сроки вывоза отходов определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику необходимые расчетные документы: счет, счет-фактуру, акт приемки выполненных работ. Ежемесячно до 5 числа после окончания расчетного месяца Исполнитель обязан предъявить Заказчику оригиналы документов (счет, счет фактуру и акт выполненных работ). Оплата оказания услуг Заказчиком осуществляется по факту выполненных работ в течении 30 календарных дней со дня получения расчетных документов. Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем безналичного перечисления Заказчиком соответствующей денежной суммы на расчетный счет Исполнителя.