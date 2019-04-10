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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907710897
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на закупку автомобиля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 17:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1149
Факс
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Адрес электронной почты
PGPronin@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пронин Павел Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка автомобиля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 11:00 GMT +310.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907710897Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автомобиляМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 11:0010.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907710897Дата и время вскрытия заявок Закупка автомобиляМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка автомобиля
Начальная цена
1 926 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Заводское шоссе д. 19, стр.69. (терр. ВАРЗ)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
29.10.22.000
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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