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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939243
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Почтовый адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Контактный телефон
+7 4862 77-13-79
Факс
+7 4862 77-13-79
Адрес электронной почты
it@oogz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Константин Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Орел
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 09:00 GMT +301.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939243Дата и время окончания срока приема заявок Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотровОрел
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939243Дата окончания срока рассмотрения заявок Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотровОрел
Дата и время проведения
01.04.2019 14:0001.04.2019 14:0001.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939243Дата и время проведения Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотровОрел
Подведение итогов не позднее
01.04.2019 17:0001.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939243Подведение итогов не позднее Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотровОрел
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров
Начальная цена
67 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением № 4 к Договору
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания медицинских услуг: г. Орел.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Адрес местонахождения
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
86.21.10.120
Документация лота
Кол-во: 1
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