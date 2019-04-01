"Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

3.8. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. 3.9. Финансирование услуг по Договору осуществляется за счет средств областного бюджета на основании Закона Орловской области от 03.12.2018 года № 2289-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 3.10. Оплата в размере 100% (ста процентов) установленной цены Договора производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.