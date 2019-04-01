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    Главная / Торги / Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров

    Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939243Дата и время окончания срока приема заявок Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотровОрелПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939243

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Юридический адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Почтовый адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Контактный телефон

    +7 4862 77-13-79

    Факс

    +7 4862 77-13-79

    Адрес электронной почты

    it@oogz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Константин Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Орел

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 09:00 GMT +301.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939243Дата и время окончания срока приема заявок Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотровОрел

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939243Дата окончания срока рассмотрения заявок Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотровОрел

    Дата и время проведения

    01.04.2019 14:0001.04.2019 14:0001.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939243Дата и время проведения Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотровОрел

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2019 17:0001.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939243Подведение итогов не позднее Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотровОрел

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939243Подведение итогов не позднее Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотровОрел

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров

    Начальная цена

    67 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением № 4 к Договору

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказания медицинских услуг: г. Орел.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    3.8. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. 3.9. Финансирование услуг по Договору осуществляется за счет средств областного бюджета на основании Закона Орловской области от 03.12.2018 года № 2289-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 3.10. Оплата в размере 100% (ста процентов) установленной цены Договора производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Адрес местонахождения

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10.120

    Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Договора

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров"

    Кол-во: 1

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