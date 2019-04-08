Оказание услуг по мойке методом промышленного альпинизма окон и фасадов зданий

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется по безналичному расчету с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Исполнителя, открытый Исполнителем в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке – Банк ГПБ (АО), при наличии у Исполнителя с Банком ГПБ (АО) заключенного договора о банковском сопровождении.