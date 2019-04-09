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    Главная / Торги / Запрос предложений на закупку покрытия PROCOAT AP 259

    Запрос предложений на закупку покрытия PROCOAT AP 259

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939241Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытия PROCOAT AP 259 КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939241

    Уникальный номер закупки

    ГПБ 12-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на закупку покрытия PROCOAT AP 259

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Marina.Andrusik@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрусик Марина Богдановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка покрытия PROCOAT AP 259

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 10:00 GMT +309.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939241Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытия PROCOAT AP 259 Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 10:0009.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939241Дата и время вскрытия заявок Поставка покрытия PROCOAT AP 259 Колпино

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 10:0019.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939241Подведение итогов не позднее Поставка покрытия PROCOAT AP 259 Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939241Подведение итогов не позднее Поставка покрытия PROCOAT AP 259 Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка покрытия PROCOAT AP 259

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "извещение"

    Кол-во: 0

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