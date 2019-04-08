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    Главная / Торги / Поставка радиостанций на ЧНГКМ

    Поставка радиостанций на ЧНГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 15:3508.04.2019 15:35Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904031Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиостанций на ЧНГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904031

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка радиостанций на ЧНГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 11:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Форма ТКП

    Форма договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    vl.fedorchenko@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федорченко Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка радиостанций на ЧНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904031Подведение итогов не позднее Поставка радиостанций на ЧНГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиостанций на ЧНГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.150

    Средства связи радиоэлектронные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "PMNN4254 Аккумулятор Lilon 2300mAh для CP, DP1000 серии"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "MDH01JDC9JA2_NB Носимая р/с Motorola DP1400 136-174МГц 5Вт без дисплея и клавиатуры в составе: АНТ 146-174МГц NAD6502, АКБ Li-Ion 2300мАч PMNN4254, ЗУ PMLN5192 в комплекте HKVN4279A Лицензия ip site connect"

    Кол-во: 30

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