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Номер извещения
ГП939237
Уникальный номер закупки
870
Наименование закупки
Поставка по спецификации кольцо, плита в соответствии с запрашиваемым ГОСТом, замены не рассматриваться, с доставкой Ново рижское шоссе в районе деревни Воронки 55.800977, 37.283342, Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакет оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Срок поставки 02.04.19 договор пост оплата
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка по спецификации кольцо, плита в соответствии с запрашиваемым ГОСТом, замены не рассматриваться, с доставкой Ново рижское шоссе в районе деревни Воронки 55.800977, 37.283342, Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакет оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Срок поставки 02.04.19 договор пост оплата
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 15:00 GMT +301.04.2019 15:0001.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939237Дата и время окончания срока приема заявок Поставка по спецификации кольцо, плита в соответствии с запрашиваемым ГОСТом, замены не рассматриваться, с доставкой Ново рижское шоссе в районе деревни Воронки 55.800977, 37.283342, Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакет оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Срок поставки 02.04.19 договор пост оплатаДомодедово
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 15:0001.04.2019 15:0001.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939237Дата и время вскрытия заявок Поставка по спецификации кольцо, плита в соответствии с запрашиваемым ГОСТом, замены не рассматриваться, с доставкой Ново рижское шоссе в районе деревни Воронки 55.800977, 37.283342, Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакет оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Срок поставки 02.04.19 договор пост оплатаДомодедово
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 13:0002.04.2019 13:0002.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939237Подведение итогов не позднее Поставка по спецификации кольцо, плита в соответствии с запрашиваемым ГОСТом, замены не рассматриваться, с доставкой Ново рижское шоссе в районе деревни Воронки 55.800977, 37.283342, Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакет оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Срок поставки 02.04.19 договор пост оплатаДомодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.04.201902.04.2019 13:0002.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939237Подведение итогов не позднее Поставка по спецификации кольцо, плита в соответствии с запрашиваемым ГОСТом, замены не рассматриваться, с доставкой Ново рижское шоссе в районе деревни Воронки 55.800977, 37.283342, Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакет оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Срок поставки 02.04.19 договор пост оплатаДомодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка по спецификации кольцо, плита в соответствии с запрашиваемым ГОСТом, замены не рассматриваться, с доставкой Ново рижское шоссе в районе деревни Воронки 55.800977, 37.283342, Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакет оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Срок поставки 02.04.19 договор пост оплата
Начальная цена
1 064 401,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 511
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