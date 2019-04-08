Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба электросварная Ø219х8-09Г2С-ПЭП -585-ППУ-СтПЭ (355) с подготовкой под электрообогрев 2 Ø32х3 Ст.20 (с эпоксидным покрытием в теплоизоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой из стального листа с полиэтиленовым покрытием с электрообогревом (саморегулирующие кабели))" Кол-во: 6.787

"Позиция 2" "Труба 530х15 К60 ТУ 1381-111-05757848-2013 НЭП ТУ 1394-006-86695843-2010/ППУ-Ø 710-ОЦ ТУ 5768-020-86695843-2012,ООО "ИТЗ" укомплектованная транспортными заглушками" Кол-во: 1.524

"Позиция 3" "Труба 273х11-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 2.559