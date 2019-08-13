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    Главная / Торги / Поставка трубных опор (опциональный объем) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская».

    Поставка трубных опор (опциональный объем) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2019 12:0013.08.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939246Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубных опор (опциональный объем) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939246

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубных опор (опциональный объем) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Приложения к договору

    Перечень документов

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма ТКП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2590

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуляев Павел Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубных опор (опциональный объем) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2019 12:00 GMT +313.08.2019 12:0013.08.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939246Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубных опор (опциональный объем) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2019 12:0013.08.2019 12:0013.08.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939246Дата и время вскрытия заявок Поставка трубных опор (опциональный объем) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 17:0030.11.2019 17:0030.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939246Подведение итогов не позднее Поставка трубных опор (опциональный объем) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 17:0030.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939246Подведение итогов не позднее Поставка трубных опор (опциональный объем) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская». Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубных опор (опциональный объем) для УПГТ КС «Славянская» в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    25.11.2

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "трубные опоры"

    Кол-во: 1

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