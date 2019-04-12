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    Главная / Торги / Устройство систем общеобменной и противодымной вентиляции

    Устройство систем общеобменной и противодымной вентиляции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939234Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устройству систем общеобменной и противодымной вентиляцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939234

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Устройство систем общеобменной и противодымной вентиляции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая документация ч6

    Техническая документация ч5

    Техническая документация ч4

    Техническая документация ч3

    Техническая документация ч2

    Техническая документация ч1

    Закупочная документация

    Инструкция_вентиляция

    Изменения в извещении

    !!!ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ!!!

    Изменения в извещении

    Дополнительная тех документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРВУД ПРЕМЬЕР
    Все закупки и тендеры ШЕРВУД ПРЕМЬЕР

    Юридический адрес

    119021, Российская Федерация, Москва, Олсуфьевский пер., 8 стр. 2

    Почтовый адрес

    119021, Российская Федерация, Москва, Олсуфьевский пер., 8 стр. 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11457

    Факс

    +7 495 721-22-63

    Адрес электронной почты

    Pavlovskaya.i@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павловская Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по устройству систем общеобменной и противодымной вентиляции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 15:00 GMT +312.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939234Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устройству систем общеобменной и противодымной вентиляцииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    12.04.2019 15:0012.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939234Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по устройству систем общеобменной и противодымной вентиляцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2019 15:0024.05.2019 15:0024.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939234Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству систем общеобменной и противодымной вентиляцииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.201924.05.2019 15:0024.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939234Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству систем общеобменной и противодымной вентиляцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по устройству систем общеобменной и противодымной вентиляции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРВУД ПРЕМЬЕР
    Все закупки и тендеры ШЕРВУД ПРЕМЬЕР

    Адрес местонахождения

    119021, Российская Федерация, Москва, Олсуфьевский пер., 8 стр. 2

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс работ по устройству систем общеобменной и противодымной вентиляции"

    Кол-во: 1

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