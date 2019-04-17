Ремонт кровли с заменой покрытия корпуса 22 в осях 10-14/А-Б, площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование работ по Договору не предусмотрено. Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) на основании счётов на оплату, с учетом фактически выполненных работ, в соответствии с графиком выполнения Работ утвержденным Заказчиком (Форма Графика - Приложение № 2 к проекту Договора). Передача Подрядчиком Заказчику Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам и понесенным затратам. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Форма Акта - Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счёта на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Договору. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в Договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные Договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения, не могут быть приняты к исполнению. В соответствии с проектом Договора. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с согласованным Графиком выполнения ремонтных работ по объекту (Форма Графика - Приложение № 2 к проекту Договора). Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Форма Акта - Приложение № 3 к проекту Договора) Заказчиком. В случае выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, предусмотренном п. 1.1. проекта Договора, на сумму менее, чем сумма, указанная в п. 4.1. проекта Договора, Договор считается исполненным с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ. Обеспечение Работ по Договору необходимыми материалами осуществляет Подрядчик. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора материалов до полного завершения Работ несет Подрядчик. Подрядчик должен выполнить Работы по Договору в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с требованиями рабочей документации, требованиями качества, установленными действующими нормами и сдать результат Работ Заказчику в установленный Договором срок. Поставщик должен не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня с даты подписания Договора и до начала выполнения Работ предоставить в отдел капитального строительства Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт) и согласовать проект производства работ по Договору, при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации. Работа на предприятии осуществляется с 8-00 до 17-00 (в будние дни). При согласовании списков рабочих Подрядчик должен указать должностные обязанности рабочего (в случае совмещения функций так же указать), а так же документально подтвердить компетентность персонала (документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров, имеющих лицензию осуществлять деятельность по аттестации персонала). Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих строительных материалов и изделий, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов. Подрядчик должен еженедельно, на протяжении всего срока выполнения работ производить уборку, вывоз мусора и его утилизацию (кроме металла). Место складирования строительного мусора согласовывается с представителями Заказчика. При складировании строительного мусора, применять на данную площадь ограждающую ленту и стенд, с указанием наименования подрядной организации и наименованием проводимых работ. Подрядчик должен вывезти в течение 5 (пяти) дней после завершения Работ за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись работы по Договору (убрать, вывезти и утилизировать мусор (кроме металла). По истечении указанного срока Заказчик вправе рассматривать оставленное Подрядчиком имущество как умышленно оставленное или брошенное и распорядиться им по своему усмотрению. Подрядчик должен предоставлять Заказчику оформленные надлежащим образом первичные документы в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем исполнения обязательств по выполнению Работ. Подрядчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора согласовать с Заказчиком перечень материалов, используемых при выполнении Работ. Подрядчик должен не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Представители Подрядчика должны быть допущены к работам в электроустановках напряжением до 1000 В и иметь группу по электробезопасности не ниже 3 гр. (не менее 1-го человека), копию действующего талона по пожарной безопасности (не менее 1-го человека), а так же копии протоколов аттестации членов аттестационной комиссии Подрядчика в Ростехнадзоре (в случае, если члены комиссии не являются представителями Ростехнадзора). Подрядчик обязуется обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности согласно СНиП и другой нормативно-технической документации, действующей у Заказчика. Подрядчик должен соблюдать требования по охране труда, промышленной и экологической безопасности, трудовой дисциплины. Подрядчик должен обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения Работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика. В случае выполнения подрядчиком работ окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Форма Акта - Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счёта на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Договору. Подрядчик должен гарантировать передачу Заказчику по Акту сдачи-приемки всей исполнительной документации в соответствии с Требованиями РД-11-02-2006, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 (ред. от 09.11.2017), и Порядком РД-11-05-2007, утвержденным Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. Подрядчик должен предоставить Заказчику проект производства работ в течение 3-х (трех) рабочих дней после подписания Договора. Подрядчик должен оформить Акты на выполненные объемы работ (форма Акта - Приложение № 3 к проекту Договора), Акты о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры, согласованные с Заказчиком и на основании действующих нормативных и руководящих документов. Заказчик вправе приостанавливать Работы, проводимые Подрядчиком, отстранять от работы персонал Подрядчика, при установлении фактов нарушения ими действующих правил, положений и инструкций по охране труда и промышленной безопасности, требований СНиП, иной документации, нарушения технологии выполнения Работ, изменения в одностороннем порядке условий, последовательности и объема Работ, невыполнения Подрядчиком любой из операций, предусмотренных планом Работ, а также нахождения персонала Подрядчика на объекте без пропусков, удостоверений о квалификации, не прошедших Инструктаж по технике безопасности, без спецодежды, без средств индивидуальной защиты, до устранения данных нарушений. Заказчик осуществляет технический надзор и строительный контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора, рабочей документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно – методическим документам Российской Федерации. Началом выполнения Работ по Договору считается день, следующий за днем предоставления Подрядчику рабочей документации. В соответствии с проектом Договора.