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Номер извещения
31907709008
Уникальный номер закупки
30-113-2019/А
Наименование закупки
Ремонт кровли с заменой покрытия корпуса 22 в осях 10-14/А-Б, площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Минайлова Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тула
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Ремонт кровли с заменой покрытия корпуса 22 в осях 10-14/А-Б, площадка 2 ПАО "НПО "Стрела"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт кровли с заменой покрытия корпуса 22 в осях 10-14/А-Б, площадка 2 ПАО "НПО "Стрела"
Начальная цена
1 717 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом, локальной сметой и проектом Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, Арсенальная, д. 2 В соответствии с проектом ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
43.91.19
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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