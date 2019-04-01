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Номер извещения
ГП939231
Уникальный номер закупки
885
Наименование закупки
Поставка Арматуры, согласно спецификации, согласно ГОСТу. Материал должен быть новый не лежалый (лежалый материал приниматься не будет) с доставкой по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Дата поставки 02.04.2019 пост оплата
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка Арматуры, согласно спецификации, согласно ГОСТу. Материал должен быть новый не лежалый (лежалый материал приниматься не будет) с доставкой по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Дата поставки 02.04.2019 пост оплата
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 14:30 GMT +301.04.2019 14:3001.04.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Арматуры, согласно спецификации, согласно ГОСТу. Материал должен быть новый не лежалый (лежалый материал приниматься не будет) с доставкой по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Дата поставки 02.04.2019 пост оплата Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 14:3001.04.2019 14:3001.04.2019 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939231Дата и время вскрытия заявок Поставка Арматуры, согласно спецификации, согласно ГОСТу. Материал должен быть новый не лежалый (лежалый материал приниматься не будет) с доставкой по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Дата поставки 02.04.2019 пост оплата Домодедово
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939231Подведение итогов не позднее Поставка Арматуры, согласно спецификации, согласно ГОСТу. Материал должен быть новый не лежалый (лежалый материал приниматься не будет) с доставкой по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Дата поставки 02.04.2019 пост оплата Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.04.201902.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939231Подведение итогов не позднее Поставка Арматуры, согласно спецификации, согласно ГОСТу. Материал должен быть новый не лежалый (лежалый материал приниматься не будет) с доставкой по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Дата поставки 02.04.2019 пост оплата Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Арматуры, согласно спецификации, согласно ГОСТу. Материал должен быть новый не лежалый (лежалый материал приниматься не будет) с доставкой по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Дата поставки 02.04.2019 пост оплата
Начальная цена
569 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
с доставкой по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. дата поставки 02.04.2019 пост оплатаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250
Кол-во: 7401
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