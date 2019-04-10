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Номер извещения
31907708387
Уникальный номер закупки
37/2019
Наименование закупки
Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
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Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 11:00 GMT +310.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907708387Дата и время окончания срока приема заявок Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 11:0010.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907708387Дата и время вскрытия заявок Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
10.06.2019 17:0010.06.2019 17:0010.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708387Подведение итогов не позднее Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.06.201910.06.2019 17:0010.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708387Подведение итогов не позднее Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
400 400,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.20.19.112
71.20.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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