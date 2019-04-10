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    Главная / Торги / Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал".

    Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907708387Дата и время окончания срока приема заявок Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907708387

    Уникальный номер закупки

    37/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПД_ 19 Партсъезда32

    ПД_23 Линия

    ПД_Тварковского

    ПД_Семиреченская_102

    Изменения в извещении

    Документация о закупке с изм.1

    Перечень внесенных изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2019 11:00 GMT +310.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907708387Дата и время окончания срока приема заявок Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2019 11:0010.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907708387Дата и время вскрытия заявок Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2019 17:0010.06.2019 17:0010.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708387Подведение итогов не позднее Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.201910.06.2019 17:0010.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708387Подведение итогов не позднее Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал"

    Начальная цена

    400 400,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.112

    Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.6

    Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение негосударственной экспертизы"

    Кол-во: 1

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