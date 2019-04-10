Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907708387 Уникальный номер закупки 37/2019 Номер закупки Наименование закупки Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Диагностическому центру, расположенному по адресу: относительно ориентира - дом в 12м по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, Советский АО, ул. 19 Партсъезда, дом № 32а; - Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я Линия, ЦАО, г.Омск; - Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 50 Лет Профсоюзов. Инв.№ 3012044А к-р от ул.Мира до очист.сооружений от колодцаN8; - Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г.Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом №102 для нужд АО "ОмскВодоканал". Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова Ирина Александровна Место рассмотрения предложений 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал» Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова: лом

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