www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП904870
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
термообработка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.04.2019 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420088, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЖУРНАЛИСТОВ, ДОМ 54, ОФИС 303
Почтовый адрес
420033, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ САБАН, 7
Контактный телефон
+7 843 211-53-38 доб. 320
Факс
+7 843 211-53-38
Адрес электронной почты
miftahov.m@agrs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мифтахов Марс Инсафович
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Термообработка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:30 GMT +315.04.2019 11:3015.04.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904870Дата и время окончания срока приема заявок термообработкаКазань
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:3015.04.2019 11:3015.04.2019 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904870Дата и время вскрытия заявок термообработкаКазань
Подведение итогов не позднее
16.04.2019 15:3016.04.2019 15:3016.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904870Подведение итогов не позднее термообработкаКазань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Термообработка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ул. тэцевская 1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НПП АВИАГАЗ-СОЮЗ+
Все закупки и тендеры НПП АВИАГАЗ-СОЮЗ+
Адрес местонахождения
420088, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЖУРНАЛИСТОВ, ДОМ 54, ОФИС 303
420033, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ САБАН, 7
25.61.21
25.61.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1