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Номер извещения
ГП904048
Уникальный номер закупки
171-624/19 от 29.03.2019
Наименование закупки
выполнение работ по замене змеевиков радиантной камеры печи нагрева тощего абсорбента Н-3600
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 982 401-25-24
Факс
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Адрес электронной почты
Aleksey.Plotnikov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Плотников Алексей Не указано
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение работ по замене змеевиков радиантной камеры печи нагрева тощего абсорбента Н-3600
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 10:00 GMT +312.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904048Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по замене змеевиков радиантной камеры печи нагрева тощего абсорбента Н-3600Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 10:0012.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904048Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по замене змеевиков радиантной камеры печи нагрева тощего абсорбента Н-3600Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2019 10:3013.06.2019 10:3013.06.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904048Подведение итогов не позднее выполнение работ по замене змеевиков радиантной камеры печи нагрева тощего абсорбента Н-3600Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене змеевиков радиантной камеры печи нагрева тощего абсорбента Н-3600
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
выполнение работ по замене змеевиков радиантной камеры печи нагрева тощего абсорбента Н-3600
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
производственная площадка АО "Березка Газ Обь" г. Ханты-МансийскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
06.20.10.110
06.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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