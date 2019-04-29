Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на проведение работ в целях установления придорожной полосы федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (в границах Тверской области) и внесение сведений о ней в Единый государственный реестр недвижимости (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907708730 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на проведение работ в целях установления придорожной полосы федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (в границах Тверской области) и внесение сведений о ней в Единый государственный реестр недвижимости (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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