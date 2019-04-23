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Номер извещения
31907711037
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области, пусковой комплекс №3. Подготовка территории строительства. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы распределительные. Газопровод Деденево-Икша» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 18:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5911
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гридасова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области, пусковой комплекс №3. Подготовка территории строительства. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы распределительные. Газопровод Деденево-Икша»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.201924.05.2019 23:5924.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907711037Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области, пусковой комплекс №3. Подготовка территории строительства. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы распределительные. Газопровод Деденево-Икша»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области, пусковой комплекс №3. Подготовка территории строительства. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы распределительные. Газопровод Деденево-Икша»
Начальная цена
14 991 390,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
299 827,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
43.12.11
43.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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