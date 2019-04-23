Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области, пусковой комплекс №3. Подготовка территории строительства. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы распределительные. Газопровод Деденево-Икша» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907711037 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области, пусковой комплекс №3. Подготовка территории строительства. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы распределительные. Газопровод Деденево-Икша» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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