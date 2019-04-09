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Номер извещения
ГП939236
Уникальный номер закупки
ЛГ 866/2-010
Наименование закупки
Перевозка оборудования по маршруту г. Балашиха МО - г. Циолковский, Амурской области, КЦ "Восточный" (испарители атмосферные)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
diana.kovtun@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Ковтун Диана Андреевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939236Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ. Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 15:0009.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939236Дата и время вскрытия заявок Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ. Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939236Подведение итогов не позднее Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ. Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939236Подведение итогов не позднее Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ. Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; *Вид упаковки: внутри бумага, снаружи ПЭТ усадочная плёнка. *Места крепления цепями и тросами – не упакованы и открыты для зацепов цепями. (см. ТЗ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель: филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный», 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, пом. 52, контактное лицо : начальник отдела транспортной логистики Горбунова Наталья Леонидовна ( см. ТЗ)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
49.41.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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