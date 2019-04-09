Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 60 календарных дней с даты окончания перевозки и предоставления оригинала ТТН с отметкой грузополучателя о получении груза без замечаний, счета, счета-фактуры, акта выполненных работ, за каждый рейс (обязательна доставка оригиналов вышеперечисленных документов курьером или экспресс почтой в течении 10 дней после выгрузки). Оплата производится за каждый рейс, по безналичному расчету. Предоставление более длительной отсрочки платежа является преимуществом. ВНИМАНИЕ: до начала движения Перевозчик\Экспедитор обеспечит уплату страхового депозита на р\с ПАО «Криогенмаш» в размере 20% от заявленной стоимости перевозки до момента исполнения обязательств по доставке. Оплата депозита производится за 5-10 дней до погрузки по счёту от Отправителя (от ПАО «Криогенмаш»), без НДС; в счёте будет указано для чего, на какой период (также смотрите пункт 12). "12." В случае разовой (единичной) неподачи автомобиля под загрузку, а равно как неподача транспорта под погрузку без официального уведомления о причине на срок более 3 рабочих дней, на условиях согласно заполненного Поручения Экспедитору, Заказчик вправе отказаться от услуг Перевозчика по данному проекту, с последующим выбором другого Исполнителя по участникам тендера. Депозит не возвращается в этом случае! (см. ТЗ)