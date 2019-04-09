Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Перевозка оборудования по маршруту г. Балашиха МО - г. Циолковский, Амурской области, КЦ "Восточный" (испарители атмосферные)

    Перевозка оборудования по маршруту г. Балашиха МО - г. Циолковский, Амурской области, КЦ "Восточный" (испарители атмосферные)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939236Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ. БалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939236

    Уникальный номер закупки

    ЛГ 866/2-010

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перевозка оборудования по маршруту г. Балашиха МО - г. Циолковский, Амурской области, КЦ "Восточный" (испарители атмосферные)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Испаритель атмосферный ИА-1320-1.6-2.5-П

    Испаритель атмосферный ИА-1320-1.6-2.5-П (1)

    ТЗ 866/2-010 на перевозку испарителей атмосферных ИА-1320-1.6-2.5-П

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    diana.kovtun@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковтун Диана Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 15:00 GMT +309.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939236Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ. Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 15:0009.04.2019 15:0009.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939236Дата и время вскрытия заявок Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ. Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939236Подведение итогов не позднее Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ. Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939236Подведение итогов не позднее Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ. Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка готовой негабаритной продукции (либо КТГ) в адрес своего Потребителя (государственный заказ) : 1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; далее по ТЗ Маршрут перевозки для автотранспорта: - склад готовой продукции ПАО «Криогенмаш», 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1Б или проспект Ленина 67 - 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, склад указанный при выгрузке. Далее по ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Комплект Испарителей атмосферных: - Испарители ИА-1320-1.6-2.5-П, где МГР испарителя : 503 х 252 х 307 см ( 39 м3), вес брутто 2020 кг/ нетто 2000 кг , в количестве- 2 шт. ; *Вид упаковки: внутри бумага, снаружи ПЭТ усадочная плёнка. *Места крепления цепями и тросами – не упакованы и открыты для зацепов цепями. (см. ТЗ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Грузополучатель: филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный», 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, д. 209, пом. 52, контактное лицо : начальник отдела транспортной логистики Горбунова Наталья Леонидовна ( см. ТЗ)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 60 календарных дней с даты окончания перевозки и предоставления оригинала ТТН с отметкой грузополучателя о получении груза без замечаний, счета, счета-фактуры, акта выполненных работ, за каждый рейс (обязательна доставка оригиналов вышеперечисленных документов курьером или экспресс почтой в течении 10 дней после выгрузки). Оплата производится за каждый рейс, по безналичному расчету. Предоставление более длительной отсрочки платежа является преимуществом. ВНИМАНИЕ: до начала движения Перевозчик\Экспедитор обеспечит уплату страхового депозита на р\с ПАО «Криогенмаш» в размере 20% от заявленной стоимости перевозки до момента исполнения обязательств по доставке. Оплата депозита производится за 5-10 дней до погрузки по счёту от Отправителя (от ПАО «Криогенмаш»), без НДС; в счёте будет указано для чего, на какой период (также смотрите пункт 12). "12." В случае разовой (единичной) неподачи автомобиля под загрузку, а равно как неподача транспорта под погрузку без официального уведомления о причине на срок более 3 рабочих дней, на условиях согласно заполненного Поручения Экспедитору, Заказчик вправе отказаться от услуг Перевозчика по данному проекту, с последующим выбором другого Исполнителя по участникам тендера. Депозит не возвращается в этом случае! (см. ТЗ)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грузоперевозка"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос предложений № 32111012805
    Оказание услуг специализированной техникой для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор».
    Оказание услуг специализированной техникой для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор».
    583172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    122 477 460
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Запрос предложений № ГП225662
    Оказание услуг по перевозке готовой продукции ВОЛМА (Сухие строительные смеси, ГКЛ, ПГП) автомобильным транспортом с производственных площадок ВОЛМА-Волгоград, ВОЛМА-ВТР (г. Волгоград), ВОЛМА-Воскресенск (г. Воскресенск, МО)
    Оказание услуг по перевозке готовой продукции ВОЛМА (Сухие строительные смеси, ГКЛ, ПГП)...
    591943
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить