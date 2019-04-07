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    Главная / Торги / Выполнение работ по доработке ПО

    Выполнение работ по доработке ПО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.04.2019 06:0007.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907708737Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по доработке ПО.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907708737

    Уникальный номер закупки

    202/371-ОАЭ-СМСП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по доработке ПО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-55-23

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каин Николай Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по доработке ПО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 16:0019.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708737Подведение итогов не позднее Выполнение работ по доработке ПО.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по доработке ПО.

    Начальная цена

    15 688 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    313 766,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    313 766,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: Сроки отдельных этапов Работ устанавливаются в Календарном плане-графике работ. Общие сроки выполнения работ: работы выполняются в период с 01.05.2019г. по 31.01.2020г. Оплата производится за фактически выполненные Исполнителем Работы в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по итогам закрытия каждого этапа, согласно Календарному плану-графику работ (Приложение №2 к Договору). Стороны осуществляют расчеты в безналичной форме в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Разделе 17 Договора. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Стоимость Работ, выполненных Исполнителем по итогам каждого этапа, фиксируется в Протоколах выполненных Работ (Приложение №3 к Договору) и рассчитывается как произведение стоимости усредненного человеко-месяца одного специалиста Исполнителя, на трудозатраты Исполнителя, рассчитанные по каждому этапу в Приложении № 2 к Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий"

    Кол-во: 1

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