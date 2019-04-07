Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ: Сроки отдельных этапов Работ устанавливаются в Календарном плане-графике работ. Общие сроки выполнения работ: работы выполняются в период с 01.05.2019г. по 31.01.2020г. Оплата производится за фактически выполненные Исполнителем Работы в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по итогам закрытия каждого этапа, согласно Календарному плану-графику работ (Приложение №2 к Договору). Стороны осуществляют расчеты в безналичной форме в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Разделе 17 Договора. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Стоимость Работ, выполненных Исполнителем по итогам каждого этапа, фиксируется в Протоколах выполненных Работ (Приложение №3 к Договору) и рассчитывается как произведение стоимости усредненного человеко-месяца одного специалиста Исполнителя, на трудозатраты Исполнителя, рассчитанные по каждому этапу в Приложении № 2 к Договору.