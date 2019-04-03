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    Главная / Торги / Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: ст. Екатеринбург - Товарный – Ковдор, Октябрьской ж/д

    Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: ст. Екатеринбург - Товарный – Ковдор, Октябрьской ж/д

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939220Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: ст. Екатеринбург - Товарный – Ковдор, Октябрьской ж/дЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939220

    Уникальный номер закупки

    4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: ст. Екатеринбург - Товарный – Ковдор, Октябрьской ж/д

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТФ договора

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1-заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-59-74

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    M.Plyushch@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плющ Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: ст. Екатеринбург - Товарный – Ковдор, Октябрьской ж/д

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 11:00 GMT +303.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939220Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: ст. Екатеринбург - Товарный – Ковдор, Октябрьской ж/дЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 11:0003.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939220Дата и время вскрытия заявок Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: ст. Екатеринбург - Товарный – Ковдор, Октябрьской ж/дЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939220Подведение итогов не позднее Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: ст. Екатеринбург - Товарный – Ковдор, Октябрьской ж/дЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: ст. Екатеринбург - Товарный – Ковдор, Октябрьской ж/д

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    49.2

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: ст. Екатеринбург - Товарный – Ковдор, Октябрьской ж/д"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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