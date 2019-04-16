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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2019 10:3016.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904019Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания-ЗаморозкаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904019

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4394

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    o.panteleeva@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пантелеева Ольга Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания-Сухпайки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 16:0017.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904019Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания-СухпайкиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания-Сухпайки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    10.13.15.129

    Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Консервы рыб. "Сайра" натуральная с добавлением масла"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Сок 0,4л."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Печенье юбилейное 115гр"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 4"

    "Сыр плавленный в ванночках 0,120гр"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Икра кабачковая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Какао со сгущ. молоком"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Молоко сгущенное 8,5%"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Говядина с фасолью 0,25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "Фарш колбасный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Филе цыпленка 0,25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Буженина в с/с 0,325"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Говядина тушеная в с/с 0,325"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Фасоль в томатном соусе"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Рацион индивидуального питания №6"

    Кол-во: 2000

    Лот 2

    Поставка продуктов питания-Скоропорт

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 16:0017.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904019Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания-СкоропортМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания-Скоропорт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    10.51.40.131

    Сыры твердые без вкусовых наполнителей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чеснок"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 2"

    "Сметана"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 3"

    "Свекла св."

    Кол-во: 20735

    "Позиция 4"

    "Салат из морской капусты"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 5"

    "Помидоры свежие"

    Кол-во: 8400

    "Позиция 6"

    "Огурцы свежие"

    Кол-во: 10800

    "Позиция 7"

    "Морковь свежая"

    Кол-во: 24300

    "Позиция 8"

    "Лук репчатый св."

    Кол-во: 25500

    "Позиция 9"

    "Лимоны"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 10"

    "Картофель св."

    Кол-во: 50418.5

    "Позиция 11"

    "Капуста св."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 12"

    "Капуста св."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 13"

    "Яйцо св."

    Кол-во: 842040

    "Позиция 14"

    "Сыр тв."

    Кол-во: 6800

    Лот 3

    Поставка продуктов питания-Сыпучка

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 16:0017.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904019Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания-СыпучкаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания-Сыпучка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    10.61.32.117

    Крупа кукурузная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль"

    Кол-во: 11414

    "Позиция 2"

    "Сахар"

    Кол-во: 30017.6

    "Позиция 3"

    "Мука ржаная"

    Кол-во: 14000

    "Позиция 4"

    "Мука в/с"

    Кол-во: 275000

    "Позиция 5"

    "Макароны вермишель"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 6"

    "Макароны"

    Кол-во: 34500

    "Позиция 7"

    "Крупа ячневая №2"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 8"

    "Крупа фасоль"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 9"

    "Крупа рис круглозёрный шлифованный в/с"

    Кол-во: 26000

    "Позиция 10"

    "Крупа пшено шлифованное в/с"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 11"

    "Крупа пшеничная №2Полтавская"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 12"

    "Крупа перловая №2"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 13"

    "Крупа манная марка М"

    Кол-во: 6500

    "Позиция 14"

    "Крупа кукурузная шлифованная №3 сорт первый"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 15"

    "Крупа гречневая ядрица"

    Кол-во: 12800

    "Позиция 16"

    "Крупа горох колотый"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 17"

    "Крупа Геркулес"

    Кол-во: 5000

    Лот 4

    Поставка продуктов питания-Бакалея

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 16:0017.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904019Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания-БакалеяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания-Бакалея

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    10.41.54.000

    Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Яичный порошок"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Чай черный листовой"

    Кол-во: 650

    "Позиция 3"

    "Чай черный листовой"

    Кол-во: 650

    "Позиция 4"

    "Том.паста"

    Кол-во: 3542

    "Позиция 5"

    "Том.паста"

    Кол-во: 3542

    "Позиция 6"

    "Сыр плавленный пастообразный ХОХЛАНД в ассортименте в фольге по 50гр."

    Кол-во: 4000

    "Позиция 7"

    "Приправа вкусовая для рыбы"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Приправа вкусовая для мяса"

    Кол-во: 150

    "Позиция 9"

    "Приправа вкусовая для курицы"

    Кол-во: 150

    "Позиция 10"

    "Помидоры маририн. в собственном соку"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 11"

    "Повидло"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 12"

    "Повидло"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 13"

    "Перец ч/м"

    Кол-во: 800

    "Позиция 14"

    "Перец ч/гор"

    Кол-во: 80.4

    "Позиция 15"

    "Паштет"

    Кол-во: 4400

    "Позиция 16"

    "Огурцы соленые"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 17"

    "Огурцы марин. ж/б"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 18"

    "Огурцы марин."

    Кол-во: 1800

    "Позиция 19"

    "Молоко сухое"

    Кол-во: 6550

    "Позиция 20"

    "Молоко сухое"

    Кол-во: 6550

    "Позиция 21"

    "Молоко сгущ."

    Кол-во: 2700

    "Позиция 22"

    "Молоко пастеризованное жирность 3,2%"

    Кол-во: 828

    "Позиция 23"

    "Масло растительное рафинированное"

    Кол-во: 23000

    "Позиция 24"

    "Мак кондитерский"

    Кол-во: 480

    "Позиция 25"

    "Мак кондитерский"

    Кол-во: 120

    "Позиция 26"

    "Майонез вес"

    Кол-во: 18900

    "Позиция 27"

    "Майонез вес"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 28"

    "Лимонная кислота"

    Кол-во: 170

    "Позиция 29"

    "Лавровый лист"

    Кол-во: 85

    "Позиция 30"

    "Оливки крупные без косточки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Маслины крупные без косточки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "Ананас консервированный (кольца)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Шампиньоны консервированные"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 34"

    "Кукуруза конс"

    Кол-во: 548.8

    "Позиция 35"

    "Кукуруза конс"

    Кол-во: 235

    "Позиция 36"

    "Кофе зерновой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Кофе растворимый сублимиреванный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 38"

    "Кофе растворимый сублимиреванный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 39"

    "Консервы рыб. "Сайра" натуральная с добавлением масла"

    Кол-во: 3314.8

    "Позиция 40"

    "Кисель"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 41"

    "Кисель"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 42"

    "Кетчуп"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 43"

    "Картофельные хлопья"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 44"

    "Какао"

    Кол-во: 490

    "Позиция 45"

    "Какао"

    Кол-во: 210

    "Позиция 46"

    "Дрожжи"

    Кол-во: 2040

    "Позиция 47"

    "Горч. порошок"

    Кол-во: 700

    "Позиция 48"

    "Горч. порошок"

    Кол-во: 300

    "Позиция 49"

    "Вода питьевая 5л"

    Кол-во: 120

    "Позиция 50"

    "Вода питьева без газа 0,5л"

    Кол-во: 72

    "Позиция 51"

    "Вода питьевая с газом 0,5л"

    Кол-во: 72

    "Позиция 52"

    "Ванилин"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Сухофрукты"

    Кол-во: 9258

    "Позиция 54"

    "Сода пищевая"

    Кол-во: 86

    "Позиция 55"

    "Сок"

    Кол-во: 3949.2

    "Позиция 56"

    "Приправа Универсальная (Вегета)"

    Кол-во: 1000

    Лот 5

    Поставка продуктов питания-Заморозка

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 16:0017.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904019Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания-ЗаморозкаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания-Заморозка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    10.11.32.110

    Свинина замороженная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вишня"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 2"

    "Брусника"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Смородина"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 4"

    "Компотная смесь заморозка"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 5"

    "Шпикачки"

    Кол-во: 7100

    "Позиция 6"

    "Сосиски"

    Кол-во: 7100

    "Позиция 7"

    "Сердце гов."

    Кол-во: 12000

    "Позиция 8"

    "Свинина"

    Кол-во: 5500

    "Позиция 9"

    "Свинина"

    Кол-во: 5500

    "Позиция 10"

    "Свинина"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Свинина"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Свекла соломка замороз."

    Кол-во: 10800

    "Позиция 13"

    "Свекла кубик замороз."

    Кол-во: 3890

    "Позиция 14"

    "Сардельки"

    Кол-во: 7100

    "Позиция 15"

    "Креветки королевские не очищенные с/м"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 16"

    "Креветки коктельные отварные очищенные с/м"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 17"

    "Кальмары неочищенные замороженные"

    Кол-во: 22

    "Позиция 18"

    "Палтус потрошенный обезглавленный"

    Кол-во: 22

    "Позиция 19"

    "Филе минтая без кожи и костей"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 20"

    "Минтай ПБГ"

    Кол-во: 9750

    "Позиция 21"

    "Горбуша ПСГ"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 22"

    "Печень гов с/м"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 23"

    "Окорочка куриные"

    Кол-во: 70000

    "Позиция 24"

    "Морковь зам.кубик"

    Кол-во: 26000

    "Позиция 25"

    "Масло сливочное крестьянское 72,5%"

    Кол-во: 12500

    "Позиция 26"

    "Масло сливочное крестьянское 82,5%"

    Кол-во: 20900

    "Позиция 27"

    "Лук репчатый замороз."

    Кол-во: 14000

    "Позиция 28"

    "Баклажаны (шайба)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Лечо вес.(заморозка)"

    Кол-во: 11800

    "Позиция 30"

    "Перец красный дольки (заморозка)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 31"

    "Цветная капуста (Заморозка)"

    Кол-во: 4100

    "Позиция 32"

    "Брокооли ( заморозка)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Филе индейки"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Филе куриное"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 35"

    "Крабовые палочки"

    Кол-во: 2900

    "Позиция 36"

    "Колбаса п/к"

    Кол-во: 9854

    "Позиция 37"

    "Колбаса вар."

    Кол-во: 11017

    "Позиция 38"

    "Картофель заморозка"

    Кол-во: 40520

    "Позиция 39"

    "Картофель заморозка"

    Кол-во: 40520

    "Позиция 40"

    "Капуста св. зам."

    Кол-во: 29850

    "Позиция 41"

    "Зелень свежая замороженная"

    Кол-во: 1670

    "Позиция 42"

    "Грибы белые замороженные целые"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Грибы Шампиньоны зам."

    Кол-во: 3300

    "Позиция 44"

    "Грибы зам.Опята"

    Кол-во: 2600

    "Позиция 45"

    "Говядина"

    Кол-во: 55046

    "Позиция 46"

    "Блины ( мясо,рис)"

    Кол-во: 6700

    "Позиция 47"

    "Блины с творогом"

    Кол-во: 7000

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