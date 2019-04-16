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Номер извещения
ГП904019
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4394
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
o.panteleeva@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пантелеева Ольга Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания-Сухпайки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания-Сухпайки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
10.13.15.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 2000
Поставка продуктов питания-Скоропорт
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания-Скоропорт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
10.51.40.131
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2400
Кол-во: 6000
Кол-во: 20735
Кол-во: 3000
Кол-во: 8400
Кол-во: 10800
Кол-во: 24300
Кол-во: 25500
Кол-во: 1500
Кол-во: 50418.5
Кол-во: 15000
Кол-во: 15000
Кол-во: 842040
Кол-во: 6800
Поставка продуктов питания-Сыпучка
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания-Сыпучка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
10.61.32.117
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11414
Кол-во: 30017.6
Кол-во: 14000
Кол-во: 275000
Кол-во: 2000
Кол-во: 34500
Кол-во: 4500
Кол-во: 1500
Кол-во: 26000
Кол-во: 7000
Кол-во: 3000
Кол-во: 5000
Кол-во: 6500
Кол-во: 5000
Кол-во: 12800
Кол-во: 9000
Кол-во: 5000
Поставка продуктов питания-Бакалея
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания-Бакалея
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
10.41.54.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 650
Кол-во: 650
Кол-во: 3542
Кол-во: 3542
Кол-во: 4000
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 3000
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 800
Кол-во: 80.4
Кол-во: 4400
Кол-во: 2000
Кол-во: 5200
Кол-во: 1800
Кол-во: 6550
Кол-во: 6550
Кол-во: 2700
Кол-во: 828
Кол-во: 23000
Кол-во: 480
Кол-во: 120
Кол-во: 18900
Кол-во: 2100
Кол-во: 170
Кол-во: 85
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 1000
Кол-во: 548.8
Кол-во: 235
Кол-во: 5
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 3314.8
Кол-во: 4800
Кол-во: 1200
Кол-во: 5000
Кол-во: 7000
Кол-во: 490
Кол-во: 210
Кол-во: 2040
Кол-во: 700
Кол-во: 300
Кол-во: 120
Кол-во: 72
Кол-во: 72
Кол-во: 200
Кол-во: 9258
Кол-во: 86
Кол-во: 3949.2
Кол-во: 1000
Поставка продуктов питания-Заморозка
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания-Заморозка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
10.11.32.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2500
Кол-во: 100
Кол-во: 2000
Кол-во: 5000
Кол-во: 7100
Кол-во: 7100
Кол-во: 12000
Кол-во: 5500
Кол-во: 5500
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 10800
Кол-во: 3890
Кол-во: 7100
Кол-во: 3.2
Кол-во: 3.2
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 8000
Кол-во: 9750
Кол-во: 8000
Кол-во: 6000
Кол-во: 70000
Кол-во: 26000
Кол-во: 12500
Кол-во: 20900
Кол-во: 14000
Кол-во: 10
Кол-во: 11800
Кол-во: 5000
Кол-во: 4100
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 10000
Кол-во: 2900
Кол-во: 9854
Кол-во: 11017
Кол-во: 40520
Кол-во: 40520
Кол-во: 29850
Кол-во: 1670
Кол-во: 30
Кол-во: 3300
Кол-во: 2600
Кол-во: 55046
Кол-во: 6700
Кол-во: 7000
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